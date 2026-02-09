قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
أخبار العالم

لبنان.. مقتل 9 أشخاص في انهيار مبنى بطرابلس

لبنان.. مقتل 9 أشخاص في انهيار مبنى بطرابلس
لبنان.. مقتل 9 أشخاص في انهيار مبنى بطرابلس
هاجر رزق

أعلن الدفاع المدني في لبنان، اليوم الاثنين، مقتل 9 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين بينهم طفل، في حادثة انهيار مبنى سكني في منطقة طرابلس شمال لبنان، مؤكدا أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة.


 

وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني إن "مبنى سكنيا مؤلفا من قسمين، يضم كل منهما ستة طوابق، انهار قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأحد في محلة باب التبانة في مدينة طرابلس، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض".

وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني دقيق في موقع الحادث، مستخدمة الآليات والمعدات والأجهزة المتخصصة.


 

وأشارت إلى أن "الأعمال أسفرت حتى الساعة عن انتشال جثامين 9 ضحايا من تحت الأنقاض، وإنقاذ وإسعاف 6 مواطنين من تحت الركام، من بينهم طفل، إضافة إلى إسعاف مواطن أصيب بطلق ناري ونقله إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرة إلى أن فرق من الصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس لبنان وهيئة الإنقاذ والطوارئ شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.


 

كما أفادت بأن "فرق الدفاع المدني قامت بإطفاء النيران التي اندلعت في قوارير غاز داخل أحد المباني المجاورة للمبنى المنهار، وتمت السيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها إلى الأبنية المحيطة فيما

ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى الساعة لإنقاذ باقي المحتجزين تحت الأنقاض".


 

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من أن التجمهر وغياب الانضباط في محيط مكان الحادث يعرقلان بصورة خطيرة أعمال البحث والإنقاذ، ويعرضان حياة المحتجزين والعناصر العاملة للخطر.


 

ودعت المواطنين إلى إخلاء محيط موقع الانهيار فورا ومن دون أي استثناء، والامتناع كليا عن الاقتراب من المكان، تمكينا للفرق المختصة من استخدام الأجهزة التقنية واستكمال العمليات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

الدفاع المدني انهيار مبنى سكني ناجين لبنان طرابلس الأنقاض

