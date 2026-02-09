الغربية.. إزالة 13 بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

تصدت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، لمخالفات تعد وبناء، بوقف 13 إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 13 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

إزالة تعديات

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.