الحكم على نجل عبد المنعم أبو الفتوح.. بعد قليل

تنطق محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، بحكمها على نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 1059 لسنة 2021.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة.