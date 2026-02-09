قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
حوادث

الحكم على 6 متهمين بقضية خلية المرج الثالثة.. اليوم

المستشار حمادة الصاوي 
المستشار حمادة الصاوي 
مصطفي رجب

تنطق محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى،  بحكمها في إعادة محاكمة 6 متهمين "خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.


 


تفاصيل القضية 

وكشف أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.


 


 

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب المستشار حماده الصاوى محاكمة 6 متهمين خلية المرج الثالثة

