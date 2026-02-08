نائب يطالب بإطار زمني واضح لمناقشة ملفات الجمارك وتعزيز الشفافية لحماية حقوق الدولة والمستثمرين

أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحديد إطار زمني واضح لعرض ومناقشة الملفات المعروضة على اللجنة مدعومة بالأرقام، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، ويُسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.

وشدد النائب على أهمية تأكد مصلحة الجمارك من صحة الإجراءات والتقييم الجمركي قبل الإفراج عن أي بضائع، تجنبًا لحدوث مشكلات أو نزاعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.

كما أكد على مسؤولية المستوردين في مراجعة والتأكد من صحة التقييم الجمركي قبل الإفراج عن البضائع، بما يحقق الالتزام بالقانون ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار عمرو فهمي إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في المعاملات الجمركية، بما يضمن حقوق الدولة، ويحمي حقوق المستثمرين والمستوردين، ويخدم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأوضح أن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم شهد تعاونًا محترمًا وبنّاءً من جانب الحكومة، مؤكدًا استعداد لجنة الخطة والموازنة الكامل لعرض ومناقشة الحساب الختامي لكل من مصلحة الجمارك، والضرائب العقارية، والضرائب العامة، حيث تم الاستماع لعرض الحكومة، مع استجابة واضحة لتجهيز وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بكل شفافية.