برلماني يشيد بإطلاق وزارة السياحة حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، بإطلاق وزارة السياحة والآثار حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند.

وقال عبد النظير ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وشاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى فعاليات المعرض السياحى OTM والذى أُقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، ويعد أحد أهم المعارض السياحية التى تُقام فى الهند بصفة خاصة وآسيا بصفة عامة.

وافتتح الجناح المصرى السفيرة داليا توكل القنصل العام المصرى فى مومباى، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الذي يضم محمد مدحت عضو المكتب الفنى للرئيس التنفيذى للهيئة، و أميمة عزت مسئول السوق الهندى بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس همام محمد عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة والمسئول عن تصميم الجناح المصرى المشارك بالمعرض.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة فى هذا المعرض تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة والهيئة بتكثيف الأنشطة المهنية والجماهيرية المتنوعة بكافة الأسواق الرئيسية والواعدة ومن بينها السوق الهندى بما يساهم في دفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري.

وأضاف أن المشاركة فى المعارض السياحية تعد فرصة لإلقاء الضوء على الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد المصرى، وتنوع المنتجات السياحية به حيث تركزت المشاركة في هذا المعرض على إبراز منتجات السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والحوافز وسياحة حفلات الزفاف ولاسيما وأن هذه المنتجات السياحية تحظى باهتمام السائح الهندى.

وخلال المشاركة بالمعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلى عدد من الشركات السياحية الهندية والآسيوية؛ والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الحديث عن ما تتمتع به مصر من وجهات ومنتجات سياحية متنوعة، كما تم التطرق للحديث عن المتحف المصرى الكبير وتأثيره المتوقع على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وخاصة من محبى السياحة الثقافية.

وقد فاز الجناح المصري المُشارك في المعرض بجائزة أفضل تصميم للدول المشاركة في المعرض؛ تقديرًا لتميّزه الفني والتصميمى، حيث أظهر الهوية المصرية بشكل حضارى كما تضمن متحف للمستنسخات الأثرية، وقد تسلّم الجائزة وفد الهيئة المشارك بالمعرض من سانجيف اجروال الرئيس التنفيذى للجهة المنظمة للمعرض بحضور السفيرة داليا توكل القنصل المصرى العام بمومباى.

حملات إعلانية ورقمية للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الهندي

وفي سياق متصل، أوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أنه تعزيزاً لتواجد المقصد السياحي المصري بالسوق الهندي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة ذات النمو المتسارع، أطلقت الوزارة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملتين للترويج للوجهات والمقومات السياحية بمصر، حيث تم إطلاق حملة إعلانية تضمنت مجموعة من الإعلانات بمنطقة التسجيل الخاصة بالمشاركين بمعرض OTM والزائرين، كما تم، خلال الشهر الجاري، إطلاق حملة رقمية؛ بهدف تحفيز السائح الهندي للبحث عن المقصد السياحي المصري، وتعزيز معدلات التحويل المباشر على الموقع الإلكتروني الترويجي الرسمي للمقصد السياحي المصري(https://www.experienceegypt.eg)، ومواقع التواصل الاجتماعى (Experience Egypt)

وأضافت أن الحملة تعتمد على مزيج من المنصات الرقمية ذات الانتشار الواسع والتأثير القوي داخل السوق الهندي، وتشمل (YouTube، Facebook، Instagram، Snapchat)؛ بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور المستهدف، وزيادة معدلات التفاعل والاهتمام بالمنتج السياحي المصري، بما يسهم في دعم قراراتهم للسفر إلى مصر، وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة لدى السائح الهندي.

وقد شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 170م2 ، شارك به 7 شركات سياحة وفندق وشركة مصر للطيران.

كما ضم الجناح المصرى معرضاً للمستنسخات الأثرية لعرض نماذج من المستنسخات والمعروضات الأثرية المعروضه بالمتحف المصري الكبير ومنها نموذج مصغر من القناع الملكى المذهب للملك توت عنخ آمون وكرسي العرش وعدد من المستنسخات التي تُظهر الهوية الفرعونية والتاريخية.