قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر رحلات «مصر للطيران» وتداعياته على السياحة والاقتصاد

مصر للطيران
مصر للطيران
فريدة محمد

تقدّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير الطيران المدني، بشأن تكرار حالات التأخير في مواعيد إقلاع رحلات شركة مصر للطيران، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الظاهرة على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

وأكد النائب طاهر الخولي أن عددًا ملحوظًا من رحلات الشركة الوطنية يشهد تأخيرات متكررة، سواء عند الإقلاع من مطار القاهرة الدولي أو في رحلات العودة من الخارج، دون وجود مبررات واضحة تتعلق بالظروف الجوية أو المناخية، ودون تقديم اعتذار رسمي أو توضيحات شفافة للمسافرين، بما يمثل إخلالًا بحقوق الركاب ويضر بثقة المواطنين والسائحين في الناقل الوطني.

 المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة

وقال وكيل اللجنة التشريعية إن هناك رحلة كانت قادمة من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة، كان مقررًا إقلاعها في الساعة 8.30 وتأخرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتأخير حوالى خمس ساعات ، دون إخطار الركاب أو تقديم اعتذار عن هذا التأخير غير المبرر.

وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي في سياق أزمة ممتدة، مستشهدًا بعدة بيانات رسمية صادرة عن شركة مصر للطيران في 19 يوليو 2024، و6 نوفمبر 2025، و19 ديسمبر 2025، لتبرير تأخر عدد من الرحلات، وهو ما يؤكد – بحسب وصفه – استمرار الأزمة وغياب الحلول الجذرية حتى الآن.

وشدد المستشار طاهر الخولي على أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على حركة السفر من وإلى مصر، ويؤثر على السياحة الوافدة، ويضعف القدرة التنافسية لمصر للطيران مقارنة بالشركات العربية والأجنبية العاملة في المطارات المصرية.

وطالب النائب طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه التأخيرات المتكررة، سواء كانت فنية أو تمويلية أو متعلقة بتحديث الأسطول أو منظومة التشغيل، داعيًا إلى إعداد خطة شاملة وعاجلة لإصلاح وتطوير شركة مصر للطيران، باعتبارها شركة وطنية مملوكة للدولة، ووقف نزيف الخسائر الاقتصادية، حفاظًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالي الطيران المدني والسياحة.

مصر للطيران السياحة الاقتصاد طلب إحاطة عاجل المستشار طاهر الخولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد