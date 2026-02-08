طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر رحلات «مصر للطيران» وتداعياته على السياحة والاقتصاد

تقدّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير الطيران المدني، بشأن تكرار حالات التأخير في مواعيد إقلاع رحلات شركة مصر للطيران، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الظاهرة على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

وأكد النائب طاهر الخولي أن عددًا ملحوظًا من رحلات الشركة الوطنية يشهد تأخيرات متكررة، سواء عند الإقلاع من مطار القاهرة الدولي أو في رحلات العودة من الخارج، دون وجود مبررات واضحة تتعلق بالظروف الجوية أو المناخية، ودون تقديم اعتذار رسمي أو توضيحات شفافة للمسافرين، بما يمثل إخلالًا بحقوق الركاب ويضر بثقة المواطنين والسائحين في الناقل الوطني.

المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة

وقال وكيل اللجنة التشريعية إن هناك رحلة كانت قادمة من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة، كان مقررًا إقلاعها في الساعة 8.30 وتأخرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتأخير حوالى خمس ساعات ، دون إخطار الركاب أو تقديم اعتذار عن هذا التأخير غير المبرر.

وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي في سياق أزمة ممتدة، مستشهدًا بعدة بيانات رسمية صادرة عن شركة مصر للطيران في 19 يوليو 2024، و6 نوفمبر 2025، و19 ديسمبر 2025، لتبرير تأخر عدد من الرحلات، وهو ما يؤكد – بحسب وصفه – استمرار الأزمة وغياب الحلول الجذرية حتى الآن.

وشدد المستشار طاهر الخولي على أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على حركة السفر من وإلى مصر، ويؤثر على السياحة الوافدة، ويضعف القدرة التنافسية لمصر للطيران مقارنة بالشركات العربية والأجنبية العاملة في المطارات المصرية.

وطالب النائب طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه التأخيرات المتكررة، سواء كانت فنية أو تمويلية أو متعلقة بتحديث الأسطول أو منظومة التشغيل، داعيًا إلى إعداد خطة شاملة وعاجلة لإصلاح وتطوير شركة مصر للطيران، باعتبارها شركة وطنية مملوكة للدولة، ووقف نزيف الخسائر الاقتصادية، حفاظًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالي الطيران المدني والسياحة.