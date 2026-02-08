قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
توك شو

الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، مؤكداً التزام القاهرة بدعم الأشقاء في الصومال لتحقيق الاستقرار والتنمية.

رفض أي إجراءات تمس سيادة الصومال

وشدد الرئيس السيسي على رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

تحذير بشأن التهديدات الإقليمية

وحذر الرئيس السيسي من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، مؤكدًا أن أي ممارسات تهدد استقرار المنطقة تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي.

تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في يناير ٢٠٢٥، بما يعزز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية، ويدعم مصالح الشعبين الشقيقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصومالي حسن دعم الأشقاء في الصومال

