الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، مؤكداً التزام القاهرة بدعم الأشقاء في الصومال لتحقيق الاستقرار والتنمية.

رفض أي إجراءات تمس سيادة الصومال

وشدد الرئيس السيسي على رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

تحذير بشأن التهديدات الإقليمية

وحذر الرئيس السيسي من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، مؤكدًا أن أي ممارسات تهدد استقرار المنطقة تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي.

تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في يناير ٢٠٢٥، بما يعزز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية، ويدعم مصالح الشعبين الشقيقين.