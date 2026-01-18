الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".

وخلال مشاركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

وشدد على "دعم حكومة الصومال الفيدرالية الكامل لجهود صنع السلام في المنطقة، بما في ذلك إطلاق السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز النشاط التجاري، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي".

ودعا الرئيس الصومالي إدارة هرجيسا (أرض الصومال) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في شمال شرق الصومال في السلام والأخوة، مؤكداً أن الفيدرالية تثبت وحدة البلاد وعدم انفصال أقاليمها.

واختتم الرئيس حسن شيخ محمود حديثه بدعوة الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة ولاية شمال شرق الصومال، مشجعاً أبناء الجالية الصومالية في الخارج والمثقفين على المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.