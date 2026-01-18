قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

محمد على

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".

وخلال مشاركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

وشدد على "دعم حكومة الصومال الفيدرالية الكامل لجهود صنع السلام في المنطقة، بما في ذلك إطلاق السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز النشاط التجاري، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي".

ودعا الرئيس الصومالي إدارة هرجيسا (أرض الصومال) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في شمال شرق الصومال في السلام والأخوة، مؤكداً أن الفيدرالية تثبت وحدة البلاد وعدم انفصال أقاليمها.

واختتم الرئيس حسن شيخ محمود حديثه بدعوة الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة ولاية شمال شرق الصومال، مشجعاً أبناء الجالية الصومالية في الخارج والمثقفين على المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ولاية شمال شرق الصومال هرجيسا أرض الصومال تنصيب جبريل

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني يكشف تأثير الفن: «سيكون حسابنا عسير أمام الله إذا لم نؤثر في نفوس الناس»

Joy award

تحية لروح سليمان عيد وسميحة أيوب خلال فعاليات النسخة السادسة من «JOY AWARD»

محمد رجب

رمضان 2026 .. محمد رجب يبدأ تصوير مسلسل السبت المقبل

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد