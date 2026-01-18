قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة

عناصر القوات السورية
عناصر القوات السورية
محمد على

أعلنت وكالة سانا السورية قيام تنظيم قسد بتفجير الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة.

وفي بيان لاحق بعد منتصف ليل السبت-الأحد، أعلن الجيش السوري سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات المجاور في شمال البلاد، في خطوة جديدة ضمن تقدمه في مواجهة القوات الكردية التي تمتعّت بإدارة ذاتية منذ أكثر من عشر سنوات في المنطقة.

بعد أكثر من عام على توليه السلطة، يبسط الرئيس أحمد الشرع سيطرته على أجزاء جديدة من البلاد، بعدما أصدر يوم الجمعة مرسومًا ينص على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية" والنوروز "عيدًا وطنيًا" للمرة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح جميع الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

وكان الجيش السوري في بيان سابق قد أكّد سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من دخوله المدينة الاستراتيجية المجاورة لأكبر سدود البلاد، وأحد أكبر منشآت الطاقة الكهرومائية في سوريا. وتشكّل الطبقة عقدة مواصلات على محور يربط حلب بشرق سوريا، وتجاور المطار الذي تحول إلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

وقبل ذلك، أعلن الجيش صباح السبت أن قواته سيطرت على مساحات واسعة من ريف حلب الشرقي، غداة إعلان القوات الكردية موافقتها على الانسحاب منها، وهدد بقصف محافظة الرقة حيث فرضت الإدارة الذاتية حظرًا للتجول.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الإعلام حمزة مصطفى قوله: "يسيطر الجيش السوري على مدينة الطبقة الاستراتيجية في ريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات، وهو أكبر سد في سوريا".

ونشرت "سانا" مقطع فيديو تظهر فيه سيارات، وقالت إنه يوثق "لحظة دخول قوات الجيش العربي السوري إلى مدينة الطبقة الاستراتيجية في ريف الرقة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة وأعادت الأمن والاستقرار" إلى المنطقة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الرقة.

ودعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضًا السلطة الجديدة في دمشق التي تشكّلت عقب إسقاط حكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.

وحضّ قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، القوات الحكومية السورية يوم السبت على وقف "أي أعمال هجومية" في المنطقة الواقعة بين مدينتي حلب والطبقة شمال البلاد، مرحبًا بالجهود "لمنع التصعيد" بينها وبين القوات الكردية.

ومنذ صباح الجمعة، غادر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مدينة دير حافر الواقعة على بعد 50 كيلومترًا شرق حلب، وعاد السكان إليها بعد مغادرتهم خوفًا من تصعيد عسكري، في وقت كانت وحدات الجيش السوري وقوات الأمن تنتشر بكثافة.

ومساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن قواته ستنسحب صباح السبت من المناطق الواقعة شرق مدينة حلب "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج" مع السلطات السورية، وفق اتفاق وقع الطرفان عليه في العاشر من مارس الماضي.

وقال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسمي: "نعلن بسط سيطرتنا على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي"، من بينها دير حافر ومسكنة، إضافة إلى مطار عسكري. لكنه اتهم قوات سوريا الديمقراطية بـ"خرق الاتفاق" وإطلاق النار على قواته ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين، مؤكدًا أنه أمّن "خروج أكثر من 200 مقاتل من عناصر تنظيم قسد بسلاحهم".

سنتكوم قسد الجسر القديم نهر الفرات الجيش السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

الاهلي

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

خالد الغندور

«الغندور»: إبراهيما ديابتي يقترب من الشارقة الإماراتي | تفاصيل

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد