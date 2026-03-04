وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية

دشن الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث مصانع أحدي الشركات الخاصه بمدينة مدينة السادات، على مساحة 36 ألف متر مربع، ضمن مرحلة توسعية صناعية كبرى تعكس توجه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تمكين القطاع الخاص الصناعي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالنتائج التشغيلية والمالية التي حققتها المجموعة ، والتي جسدت قدرة الشركات الوطنية على التحول من كيانات متوسطة إلى قوى صناعية كبرى.

وأضاف أن التوسعات الصناعية الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعكس ثقة المستثمر الوطني في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على دعم الصناعات الهندسية وتوفير الدعم الفني واللوجستي للشركات الوطنية، مع العمل على تعميق المكون المحلي لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة.

وشدد الوزير على أن الحكومة مستمرة في تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقديم حوافز تشجع على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة، لافتًا إلى أن مدينة السادات تمثل نموذجًا ناجحًا للمناطق الصناعية المتكاملة القادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

كما أكد أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل التوريد المحلية وربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وتحسين الميزان التجاري،

وأشار إلى أن التوسعات التي تشهدها المجموعة تتماشى مع رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الهندسية والكهربائية.



