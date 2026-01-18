بلومبرج: أمريكا تطلب مليار دولار لكل من يُريد الاشتراك بمجلس سلام غـ.ـزة

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أمس السبت أن الإدارة الأمريكية تعد ميثاقا تأسيسيًا "لمجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله .

وقالت بلومبرج إن الإدارة طلبت من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد المساهمة بمليار دولار على الأقل.

وأضافت الوكالة أن الميثاق التأسيسي يصف "مجلس السلام" بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار واستعادة الحكم الرشيد والقانوني وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراعات".



واعترضت إسرائيل أمس السبت على إعلان الولايات المتحدة عن أعضاء ما يسمى بـ "مجلس السلام"، وهو مجلس تنفيذي تم تعيينه لقيادة غزة ما بعد الحرب ، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أسماء بعض الأشخاص الذين سيشغلون مناصب في الهيئة التي ستشرف على الحكومة الانتقالية في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب.

ومن بين أعضاء "المجلس التنفيذي التأسيسي" المكون من سبعة أعضاء، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

وسيترأس ترامب بنفسه "المجلس التنفيذي التأسيسي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية جدعون ساعر لمناقشة التحفظات الإسرائيلية مع روبيو.

وجاء في البيان: "إن الإعلان المتعلق بتشكيل المجلس التنفيذي لغزة، التابع لمجلس السلام، لم يتم تنسيقه مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها".

