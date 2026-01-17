قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
البيت الأبيض: ترامب يحتفظ بخيارات متعددة تجاه إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء السبت، إنه لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه، مؤكدة أن الرئيس أبقى العديد من الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض أكدا ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار بتوجيه ضربات لإيران.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن ويتكوف استمع بشكل مباشر إلى مخاوف الحلفاء العرب، مشدداً على رغبته في "تجنب جولة أخرى من العنف مع إيران"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً وقد يتحقق في نهاية المطاف، في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقارير، أكد مسؤولون رفيعو المستوى أن العمل العسكري ما زال مطروحاً على طاولة صناع القرار في الولايات المتحدة، من دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه، مشيرين إلى أن التطورات الميدانية والسياسية هي التي ستحدد مسار الخطوة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أدلى بتصريحات مثيرة خلال لقاء مغلق، حين طرح عليه سؤال بشأن موقف واشنطن من الشعب الإيراني، ليجيب قائلاً: "الإيرانيون يعتقدون أنهم أذكياء، لكننا أذكى منهم بكثير"، في تعبير اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد حدة الخطاب السياسي تجاه طهران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، على خلفية تعقيدات الملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

