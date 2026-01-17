البيت الأبيض: ترامب يحتفظ بخيارات متعددة تجاه إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء السبت، إنه لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه، مؤكدة أن الرئيس أبقى العديد من الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض أكدا ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار بتوجيه ضربات لإيران.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن ويتكوف استمع بشكل مباشر إلى مخاوف الحلفاء العرب، مشدداً على رغبته في "تجنب جولة أخرى من العنف مع إيران"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً وقد يتحقق في نهاية المطاف، في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقارير، أكد مسؤولون رفيعو المستوى أن العمل العسكري ما زال مطروحاً على طاولة صناع القرار في الولايات المتحدة، من دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه، مشيرين إلى أن التطورات الميدانية والسياسية هي التي ستحدد مسار الخطوة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أدلى بتصريحات مثيرة خلال لقاء مغلق، حين طرح عليه سؤال بشأن موقف واشنطن من الشعب الإيراني، ليجيب قائلاً: "الإيرانيون يعتقدون أنهم أذكياء، لكننا أذكى منهم بكثير"، في تعبير اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد حدة الخطاب السياسي تجاه طهران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، على خلفية تعقيدات الملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط.