تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً وقد يتحقق في نهاية المطاف، في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران. 

وبحسب التقارير، أكد مسؤولون رفيعو المستوى أن العمل العسكري ما زال مطروحاً على طاولة صناع القرار في الولايات المتحدة، من دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه، مشيرين إلى أن التطورات الميدانية والسياسية هي التي ستحدد مسار الخطوة المقبلة.

 وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أدلى بتصريحات مثيرة خلال لقاء مغلق، حين طرح عليه سؤال بشأن موقف واشنطن من الشعب الإيراني، ليجيب قائلاً: "الإيرانيون يعتقدون أنهم أذكياء، لكننا أذكى منهم بكثير"، في تعبير اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد حدة الخطاب السياسي تجاه طهران. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، على خلفية تعقيدات الملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

