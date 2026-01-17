مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً وقد يتحقق في نهاية المطاف، في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقارير، أكد مسؤولون رفيعو المستوى أن العمل العسكري ما زال مطروحاً على طاولة صناع القرار في الولايات المتحدة، من دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه، مشيرين إلى أن التطورات الميدانية والسياسية هي التي ستحدد مسار الخطوة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أدلى بتصريحات مثيرة خلال لقاء مغلق، حين طرح عليه سؤال بشأن موقف واشنطن من الشعب الإيراني، ليجيب قائلاً: "الإيرانيون يعتقدون أنهم أذكياء، لكننا أذكى منهم بكثير"، في تعبير اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد حدة الخطاب السياسي تجاه طهران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة، على خلفية تعقيدات الملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط.