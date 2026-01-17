التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المزاعم التي أطلقتها الخارجية الأمريكية بشأن استعداد إيران لضرب قواعد أمريكية تأتي في إطار "إذكاء التوتر"، مؤكدة أن القوات الإيرانية "عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها، وسترد بقوة على أي تحرك عدائي".

جاء ذلك في وقت شهدت فيه تصريحات متبادلة حادة بين طهران وواشنطن، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البحث عن قيادة جديدة في إيران، مستنكراً ما وصفه بـ "القمع والعنف الممنهج" الذي يمارسه النظام الإيراني.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع بوليتيكو: "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، مشيراً إلى أن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف في حكم البلاد، وإن ما ارتكبه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يمثل "تدميراً كاملاً للبلاد واستخداماً غير مسبوق للعنف".

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن مقتل المئات، فيما أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على دعمه للمتظاهرين قائلاً: "المساعدة قادمة"، محذراً الحكومة الإيرانية من استمرار القمع.

من جهته، اتهم المرشد الأعلى الإيراني الرئيس الأمريكي بالمسؤولية عن العنف والاضطرابات، واصفاً المزاعم الأمريكية بأن الجماعات العنيفة تمثل الشعب الإيراني بأنها "افتراء مروع".