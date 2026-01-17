مسؤولون أمريكيون يتوقعون هجوما على إيران وويتكوف يؤكد: نحن أذكى منهم

يتوقع مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، احتمال تنفيذ هجوم على إيران في المستقبل، وفي سياق ذلك، سُئل ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مغلق عن إمكانية تخلي الولايات المتحدة عن الشعب الإيراني، فأجاب: "قد يظن الإيرانيون أنهم أذكى منا، لكننا نمتلك ذكاءً أكبر بكثير".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إلى البحث عن قيادة جديدة في إيران، بعد سلسلة من المنشورات التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال ترامب لموقع بوليتيكو: "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، معتبراً أن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف في حكم البلاد.

وأضاف: "ما ارتكبه كقائد للبلاد هو التدمير الكامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات غير مسبوقة".

تصاعدت حدة الخطاب بعد أن شهدت إيران احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل المئات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما دفع ترامب للتهديد مرارًا بالتدخل العسكري.

وأكد في وقت سابق أن "المساعدة قادمة" للمتظاهرين الذين يسعون للسيطرة على المؤسسات الحكومية.

ترامب انتقد بشكل شخصي آية الله خامنئي ونظام الحكم الإيراني، قائلا: "هذا الرجل مريض ويجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس. بلاده أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة". وأضاف: "القيادة تقوم على الاحترام، لا على الخوف والموت".

وفي المقابل، اتهم خامنئي الرئيس الأمريكي بأنه مسؤول عن العنف والاضطرابات في إيران، واصفًا المزاعم الأمريكية بأن الجماعات العنيفة تمثل الشعب الإيراني بأنها "افتراء مروع".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن اطلع على منشورات خامنئي، حيث كرر موقفه بأن الحكومة الإيرانية تعتمد على القمع للحفاظ على السيطرة، محذراً من أن القيادة يجب أن تركز على إدارة شؤون البلاد بشكل صحيح، لا على قتل آلاف المواطنين.