محلل أمريكي: الضغوط الشعبية في إيران تعزز فرص التفاوض مع واشنطن

أكد الدكتور ستيفن تيرنر، المتخصص في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، أن الشعب الإيراني بات يمثل عامل ضغط متصاعد على صانع القرار في طهران، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تأثير العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على البلاد.

تعثر مسار المفاوضات

وأوضح تيرنر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تعثر مسار المفاوضات قد يؤدي إلى استمرار وتزايد الضغوط الداخلية على النظام الإيراني، سواء للاستجابة للمطالب المعيشية أو لفتح المجال أمام تغييرات سياسية أوسع.

فرص نجاح المفاوضات

وأشار إلى أن فرص نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبدو كبيرة نسبيًا، لافتًا إلى أن تحقيق هذا النجاح يظل مرهونًا بقرارات قيادتي البلدين، ومدى استعدادهما لتقديم تنازلات متبادلة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الطرفين.