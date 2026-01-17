قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
توك شو

باحث: حسم أحداث إيران مرهون بقرارات ترامب والإصلاح الاقتصادي

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال باباك أماميان، الكاتب والباحث السياسي، إن التطورات الجارية حاليًا في إيران سيكون تأثيرها محدودًا، معتبرًا أن مسار المشهد برمته يرتبط إلى حد كبير بالقرارات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المرحلة المقبلة.

انهيار اقتصادي واضح

وأوضح أماميان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الحقيقية داخل إيران لا تقتصر على البعد السياسي، بل تمتد في جوهرها إلى انهيار اقتصادي واضح، مستشهدًا بانقطاع خدمات الإنترنت، وندرة السيولة المالية، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حالة إفلاس وعجز بنيوي في إدارة الاقتصاد الإيراني.

إصدار عملة جديدة 

وأضاف أن الخروج من الأزمة الاقتصادية لا يرتبط فقط بمسألة بقاء النظام أو تغييره، بل يتطلب إصلاحًا نقديًا شاملًا، مشيرًا إلى أن التجربة الألمانية في أربعينيات القرن الماضي تمثل نموذجًا قابلًا للاستلهام، عندما أسهم إصدار عملة جديدة في إعادة الاستقرار الاقتصادي.

 إصدار عملة جديدة

وأشار أماميان إلى أن إيران بحاجة إلى إصدار عملة جديدة، موضحًا أن السياق الإيراني يختلف عن التجربة الألمانية، إلا أن الحل المرحلي، من وجهة نظره، قد يتمثل في اعتماد الدولار الأمريكي كعملة أساسية خلال السنوات الخمس الأولى، بما يمنع انقطاع التمويل ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي قد يمتد لنحو عشر سنوات.

أوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها إدارة السياسة النقدية عبر البنك المركزي الإيراني، تحت إشراف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن هذا النموذج سبق تطبيقه في ألمانيا عام 1948، كما عرفته دول أخرى واجهت أزمات مالية حادة، من بينها اليونان.

استقرار حقيقي في إيران

شدد أماميان على أن الإصلاح الاقتصادي يظل المدخل الرئيسي لتحقيق أي استقرار حقيقي في إيران، بغض النظر عن شكل التحولات السياسية، محذرًا من أن غياب المعالجة المالية الجذرية سيُبقي البلاد في دائرة الانهيار المتواصل.

إيران ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

