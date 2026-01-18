قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة

محمد على

قالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت على سد الفرات، فيما أفادت وزارة الدفاع السورية بتواصل 483 عنصرًا من قسد مع أرقام الانشقاق، وتم التحقق من حالاتهم وتأمين 181 منهم بسلام.

وقال وزير الإعلام السوري: "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما فيها سد الفرات، أكبر سد في سوريا."

وقال مصدر عسكري في قوات العشائر: "قواتنا تشتبك مع قسد في أكثر من موقع بعدة قرى وبلدات بريف دير الزور الشرقي، فيما سيطرنا على مواقع ونقاط كانت تتمركز فيها قسد في نفس المنطقة."

وأضاف المصدر: "ننسق مع الجيش السوري لاستلام المواقع التي سيطرنا عليها بريف دير الزور الشرقي، وندعو أبناء العشائر المنضوين في صفوف قسد إلى إلقاء السلاح وسيُعفى عنهم."

وكانت هيئة عمليات الجيش السوري قد ذكرت سابقًا أن قواتها تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات، فيما يستقدم الجيش تعزيزات عسكرية إلى محافظة دير الزور شرق البلاد.

