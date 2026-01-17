لا نفترق.. رسالة جديدة من رئيس الصومال

أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أن حكومة الصومال تدعم بشكل كامل جهود صنع السلام، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز التجارة، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي.

ووصف الرئيس الصومالي- خلال مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- هذه المناسبة، بأنها بداية تاريخية لتعزيز وحدة البلاد.

وأكد أن ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب، ولذلك فهي عضو كامل العضوية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال الرئيس الصومالي: "إنّ شمال شرق الصومال ولايةٌ تابعةٌ لجمهورية الصومال الفيدرالية، ولها جميع الحقوق التي تتمتع بها الولايات الأخرى في البلاد، و أدعو إدارة هرجيسا إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في الشمال الشرقي في السلام والأخوة، فنحن لا نفترق، وقد أثبتنا ذلك".

ودعا رئيس الصومال، الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الدوليين، إلى التعاون الكامل مع حكومة شمال شرق الصومال، مشجعاً أبناء الجالية الصومالية في الخارج والمثقفين على المشاركة في تنمية هذه المناطق.