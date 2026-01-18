مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي

قال مسئولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، تراجع عن توجيه ضربة لإيران، مشيرين إلى أن القرار جاء نتيجة مخاوف من "ثمن باهظ" وعواقب محتملة، إضافة إلى ضغط من حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المسؤولون أن "جميع الخيارات ما زالت مطروحة"، وأن ترمب قد يعيد النظر في توجيه ضربة لإيران خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء السبت، إنه لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه، مؤكدة أن الرئيس أبقى العديد من الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض أكدا ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار بتوجيه ضربات لإيران.