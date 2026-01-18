الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 34 طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق أراضي عدد من المقاطعات خلال ثلاث ساعات.

وقالت الوزارة في بيان: «بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 34 طائرة مُسيّرة أوكرانية؛ منها 17 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق مياه بحر آزوف».

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ.