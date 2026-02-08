أسبوع برلماني ساخن.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها

تستأنف اللجان النوعية بـمجلس النواب اجتماعاتها بدءًا من اليوم الأحد، على أن تستمر حتى يوم الخميس، في إطار مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاعات الصحية والاقتصادية والتشريعية، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعًا اليوم الأحد، لعرض خطة وزارة الصحة والسكان الخاصة بالقطاع الطبي، وبحث مدى توافقها مع مستهدفات استراتيجية مصر 2030 في المجال الصحي، تمهيدًا للانتهاء من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك تطبيقًا لحكم المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.

موازنات مصلحة الجمارك المصرية

وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الحسابات الختامية لموازنات مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب الحساب الختامي لموازنة مصلحة الضرائب المصرية عن السنة المالية 2024–2025.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، واستعراض حساب ختامى موازنة الحكومة العامة، فضلًا عن مناقشة الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عن السنة المالية ذاتها.

وفي ملف تشريعي آخر، تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حماية النشء وتنظيم الفضاء الرقمي.