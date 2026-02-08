برلماني: «حياة كريمة» برؤية الرئيس السيسي تحصد تقديرًا دوليًا على نجاح التنمية في الريف المصري

أكد النائب محمد الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن فكرة مبادرة "حياة كريمة" تعود للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفوزها بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية يمثل شهادة دولية رفيعة على نجاح التجربة المصرية، وهذه المبادرة برؤية الرئيس السيسي تمكنت من حصد تقدير دولي على نجاح التنمية في الريف المصري موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول لتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويؤكد أن المبادرة أصبحت نموذجًا تنمويًا متكاملاً يحظى بتقدير المؤسسات الدولية لما حققته من نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف "الجندي"، أن الجائزة تؤكد نجاح الدولة في تطبيق نهج علمي وتخطيطي شامل لإدارة البنية التحتية الحضرية، يقوم على التكامل بين مشروعات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية وعدم اقتصارها على حلول مؤقتة، مشيرًا إلى أن حياة كريمة استطاعت معالجة فجوات تنموية تراكمت لعقود في الريف المصري، من خلال تدخلات مدروسة تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة أصبحت محل إشادة دولية، خاصة في قدرتها على تحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل، ودعم التماسك المجتمعي، مؤكدًا أن فوز "حياة كريمة" بالجائزة يعكس كفاءة التخطيط الحكومي، وحسن إدارة الموارد، والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الواسعة التي أسهمت في نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن هذا التتويج الدولي يمثل دافعا قويا لاستكمال مراحل المبادرة والبناء على ما تحقق من إنجازات، مع تعزيز معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار العائد التنموي للأجيال الحالية والقادمة، مضيفًا أن الفوز يبعث برسالة واضحة مفادها أن التجربة التنموية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة تضع المواطن في قلب أولويات الدولة.