محافظ أسوان يتابع جهود استقرار الشبكة الكهربائية بقرى حياة كريمة بإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جهود جهاز التعمير لتنفيذ أعمال إستقرار الشبكة الكهربائية والإستفادة من التغذية البديلة بمحطة محولات الحبارى بإدفو ، والتى تخدم أكثر من 100 ألف نسمة داخل قرى الغنيمية وعزبة تلى والقنادلة ، وإدفو قبلى .

هذا وفى ظل الإنجازات المتتالية التى تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأشاد المحافظ ، بهذه الجهود المبذولة من فريق العمل المختص بالجهاز ، والتى تمثلت فى وضع الجهد على خلايا الخروج الجديدة وربطها بالخلايا القائمة بالمحطة بما سينعكس بالإيجاب على أهالى هذه القرى بتوفير تيار كهربائى منتظم عبر الشبكة والتغذية البديلة.

جهود متنوعة

من جانبه، أوضح المهندس حسين نبيل مدير قطاع الكهرباء بجهاز التعمير بأنه فى ضوء المتابعة المستمرة من محافظ أسوان ، والإشراف المستمر من معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى فقد تم الفصل المؤقت ، وتغذية موزع الغنيمية بما يحقق إستفادة مباشرة للمناطق المستهدفة ، ويمثل بالتالى طفرة نوعية فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

ولفت إلى أنه تم بالفعل إستفادة قرى عزبة المصرى وكلح القارة من باقى الخلايا ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم وإستقرار التغذية الكهربائية ، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالى أسوان تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .