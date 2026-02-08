بسبب اتهامات السهر | «شوبير» يُدافع عن إمام عاشور: أنا بصدق اللاعب

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار عن الأزمة التي بدأت ملامحها تظهر خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات تشير إلى أن إمام عاشور يسهر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والإعلام.

“أنا بصدق اللاعب”.. شوبير يدافع عن إمام

أكد شوبير أنه لا يحب أسلوب “قولًا عن”، بل يفضل الاعتماد على “قولًا من”، موضحًا أنه عندما خرج إمام عاشور بنفسه لينفي هذه الاتهامات، فإنه يصدقه، ليس فقط لأن اللاعب نفى، ولكن لأنه يريد أن يمنحه الثقة ويصدق روايته.

رسالة مباشرة: التزامك أهم من أي شيء

وجّه شوبير رسالة قوية لإمام عاشور أمام الجميع، قائلًا إن اللاعب لا يلعب في نادٍ عادي، بل في النادي الأهلي الذي وصفه بأنه الأعظم في مصر وإفريقيا والعالم العربي، وواحد من أكبر أندية العالم، وبالتالي عليه أن يكون أكثر حرصًا على مستقبله.

عقدك مستمر وكأس العالم على الأبواب

أوضح شوبير أنه إذا كان إمام سعيدًا داخل الأهلي فعليه أن يكمل ما تبقى من عقده لمدة عامين، ثم يحدد مصيره بعد ذلك، مؤكدًا أن كأس العالم بعد حوالي أربعة أشهر، وهو هدف لا يمكن التفريط فيه بسبب أي تصرفات غير منضبطة.



الأهلي لن يقف أمام مستقبلك.. لكن المشكلة عندك



قال شوبير إن الأهلي لا يقف أمام مستقبل أي لاعب إذا جاء عرض أوروبي قوي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق تأهل ونجح في تجاوز مباراتين مهمتين دون خسارة، ما يعني أن الأهلي لن يتوقف على لاعب واحد، وأن الأزمة الحقيقية تخص إمام نفسه.

نصيحة أخيرة: اختار بيئتك وأصحابك

اختتم شوبير حديثه بنبرة أبوية، مطالبًا إمام بمراجعة نفسه من البداية، والابتعاد عن أي بيئة قد تضر مسيرته، مؤكدًا أن اللاعب هو من سيدفع الثمن في النهاية، وأن اختيار الأصدقاء والالتزام هو الطريق الوحيد للاستمرار كنجم أول في مصر.















