أسامة مدكور : فوز حياة كريمة بجائزة دبي شهادة دولية على نجاح مصر في بناء الإنسان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن فوز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة يمثل تتويجًا مستحقًا لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في قرى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح مدكور أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر على المستوى الدولي في تنفيذ مشروعات تنموية تضع الإنسان في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التخطيط المتكامل للبنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة تُعد من أكبر المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، وتترجم رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن النتائج الملموسة على أرض الواقع داخل آلاف القرى تعكس جدية الدولة في إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين.

وأشار النائب إلى أهمية استكمال ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى، والاستعداد الجيد للمرحلة الثانية وفق أعلى معايير التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها للريف المصري.

وشدد أسامة مدكور على دعم حزب مستقبل وطن الكامل لكل المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن فوز «حياة كريمة» بجائزة دولية جديدة يبعث برسالة قوية للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.