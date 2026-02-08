«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور

وجّه الإعلامى أحمد شوبير لاعب الاهلى السابق، رسالة مباشرة لنجم الأهلي إمام عاشور، بعد الجدل الذي أثير بشأن اتهامه بالسهر.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "فاضل سنتين في عقد إمام عاشور مع الأهلي، نصيحتي ليك وإنت زي ولادي كملهم بأفضل شكل وحافظ على حب جماهير الأهلي واختار البيئة الصالحة حواليك".

وتعادل النادي الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء أمس السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.