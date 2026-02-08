محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو

كشف النجم محمد ثروت، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل «السوق الحرة»، المقرّر عرضه قريبًا.



وأوضح «ثروت» أنه يقدّم شخصية «جمعة»، موظف بشئون العاملين في المطار، وهي شخصية تحمل طابعًا إنسانيًا كوميديًا، تسعى دائمًا لحل المشكلات التي تواجه من حولها، ما يضعه في مواقف طريفة ومليئة بالمفاجآت، في إطار درامي خفيف يعتمد على الكوميديا والمغامرة.

وأكد محمد ثروت أن العمل يتميز بأجواء كوميدية لايت، مشيرًا إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والتعاون، معربًا عن سعادته الكبيرة بالعمل مع فريق المسلسل بالكامل.

ويشارك في بطولة مسلسل «السوق الحرة» نخبة من النجوم، منهم: محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، حسام داغر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. المسلسل من إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يسلط الضوء على قضايا يومية تمس حياة المواطن البسيط، مثل أزمات السكن والعمل وهوس التريند، مع إعادة تقديم هذه المشكلات بصورة ساخرة تحول المفارقات الحياتية إلى ضحكات نابعة من قلب الواقع.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/q5pDote2LSM?si=B_TGFakLbH81zKlX