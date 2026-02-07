دوري أبطال إفريقيا | مصطفى شوبير: حققنا هدفنا بتأهل الأهلي إلى ربع النهائي

قال مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وقال شوبير: نلعب دائمًا على الفوز في جميع المباريات، والتعادل اليوم أمام شبيبة القبائل في الجزائر كان مهمًّا، لا سيما أن الفريق يتعرض لضغوط كبيرة بسبب تلاحم المباريات والإصابات.

وأوضح حارس الأهلي أن الجهاز الفني يحاول التعامل مع المرحلة الحالية من خلال الاستشفاء الجيد، للتعامل مع توالي المباريات والسفر لخوض منافسات دوري الأبطال.

واختتم مصطفى شوبير تصريحاته بتوجيه التهنئة لجماهير الأهلي والإدارة والجهاز الفني على التأهل لربع النهائي، مشددًا على أن الفريق أمامه تحديات مقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي في الدوري ثم الجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات لحسم صدارة المجموعة الثانية.