نادر شبل: سفارة مصر بزامبيا كان لها دور كبير في توفير طائرة خاصة للزمالك للعودة للقاهرة

صرّح المستشار نادر شبل، نائب سفيرة مصر في زامبيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن بعثة الزمالك وعودتها عبر الطريق التجاري في ظل وجود مباراة يوم 11 أمام سموحة، سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن قرار إدارة النادي يُعد قرارًا سليمًا في هذا التوقيت.

وأوضح أن السفارة المصرية قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنادي الزمالك، والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة في زامبيا، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على جميع التصاريح المطلوبة، بما يضمن وصول الفريق في صباح اليوم التالي للقاهرة دون أي معوقات.