زيسكو يونايتد يتحدى الخروج أمام الزمالك.. تصريحات نارية قبل المواجهة المرتقبة

أكد ماثيوز ندلوفو، المدير الفني لنادي زيسكو يونايتد الزامبي، أن فريقه يتعامل مع مواجهة الزمالك بكل الجدية والاحترام، رغم الخروج الحسابي من سباق التأهل.

وأوضح ندلوفو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن موقع الفريق في جدول الترتيب حسم مصيره مبكرًا، لكنه شدد على أن الجهاز الفني واللاعبين وضعوا تحديًا خاصًا بإنهاء مشوار البطولة بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق.

وأشار مدرب زيسكو إلى أن المباراتين المتبقيتين تمثلان أهمية كبيرة، خاصة على مستوى استعادة التوازن الذهني والروح القتالية قبل الاستحقاقات المقبلة.

قائد الفريق: سندخل برؤوس مرفوعة

من جانبه، أكد ليندو مخونتا، قائد فريق زيسكو يونايتد، جاهزية اللاعبين لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق استعد جيدًا للقاء رغم الخروج الرسمي من المنافسة.

وأضاف مخونتا أن لاعبي زيسكو يدركون صعوبة المباراة، لكنهم سيدخلون اللقاء برؤوس مرفوعة، مع وعد بالقتال داخل الملعب حتى اللحظة الأخيرة.

وشدد قائد الفريق على أن ما زالت هناك فرصة لتحقيق ست نقاط من المباراتين المتبقيتين، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديهم أمام الزمالك.