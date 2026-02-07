مدير مكتبة الإسكندرية: الجماعات المتطرفة تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجماعات المتطرفة هي التي تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري .



وقال أحمد زايد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض يقوم بالترويج لأفكار الجماعات المتطرفة ".



وتابع أحمد زايد :" الشعب المصري يحقق إنجازات في كافة القطاعات"، مضيفا:" الشعب المصري لديه قدرة رهيبة للنضال من اجل الحياة والتجديد ".

وأكمل أحمد زايد :" الحديث عن أن الثقافة في مصر ضعيفة خاطئ وعار تماما من الصحة ومصر دولة متميزة في الشق الثقافي والروائي ".

ولفت أحمد زايد :" المواطن المصري يفرح بأي فعالية ثقافية وهذا الأمر يظهر جليا في الإقبال الكبير من المصريين على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ".