ثلاث مسلسلات لها تأثير مجتمعي ملحوظ في الفترة الأخيرة

شهدت الساحة الدرامية في الفترة الأخيرة عرض عدد من المسلسلات التي لم تكتفِ بالترفيه، بل كان لها تأثير مباشر وواضح على المجتمع، وفتحت نقاشات مهمة حول قضايا تمس الأسرة والأطفال.

مسلسل «لام شمسية»

سلّط المسلسل الضوء على أهمية وعي الأطفال، ودور الأسرة في حمايتهم من التحرش، من خلال طرح جريء لقضايا حساسة . وساهم العمل في كشف وقائع حقيقية، وشجّع العديد من الأسر على التحدث وعدم الصمت، ما ساعد في التصدي الي هذه الجرائم والقضاء عليها.



مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

تناول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والأسرة، وكشف التأثيرات النفسية والسلوكية الخطيرة لبعض التطبيقات. وأثار المسلسل جدلًا واسعًا في المجتمع، كان من نتائجه المطالبة بحماية الأطفال، ما ساهم في حجب لعبة «روبلوكس» بعد اعتبارها خطرًا على النشء.

مسلسل «كارثة طبيعية»

ناقش المسلسل مشكلة الزيادة السكانية وكثرة عدد الأطفال داخل الأسرة، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها. وأدى ذلك إلى تعاطف مجتمعي واسع، ودعم أكبر للأسر الكبيرة، مع الدعوة إلى نشر الوعي بأهمية التخطيط الأسري.

وتؤكد هذه الأعمال أن الدراما قادرة على لعب دور محوري في توعية المجتمع، وإحداث تغيير حقيقي يتجاوز شاشة التلفزيون إلى الواقع.