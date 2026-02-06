أحمد زاهر: ضد تجسيد السير الذاتية.. وأفضل تقديم شخصيات مختلفة

كشف الفنان أحمد زاهر، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «أسرار النجوم»، عن موقفه من تقديم أعمال السيرة الذاتية، مؤكدًا أنه لا يفضّل هذا النوع من الأعمال.

وقال زاهر: «أنا ضد السيرة الذاتية، لأنها دائمًا ما تضع العمل في دائرة المقارنة، وأحب أن أقدم شخصيات مختلفة ومتنوعة».



وعلى جانب آخر، يُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع تسليط الضوء على التأثير المتزايد للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، وما تفرضه من تحديات اجتماعية وتربوية.



المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، وهو من قصة محمد عبد العزيز، وسيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، وهدير شريف، ومن إخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية.



ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.