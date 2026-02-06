قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
أحمد زاهر: ضد تجسيد السير الذاتية.. وأفضل تقديم شخصيات مختلفة

أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد زاهر، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «أسرار النجوم»، عن موقفه من تقديم أعمال السيرة الذاتية، مؤكدًا أنه لا يفضّل هذا النوع من الأعمال. 

وقال زاهر: «أنا ضد السيرة الذاتية، لأنها دائمًا ما تضع العمل في دائرة المقارنة، وأحب أن أقدم شخصيات مختلفة ومتنوعة».


وعلى جانب آخر، يُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع تسليط الضوء على التأثير المتزايد للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، وما تفرضه من تحديات اجتماعية وتربوية.


المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، وهو من قصة محمد عبد العزيز، وسيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، وهدير شريف، ومن إخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية.


ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.

