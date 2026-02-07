إيميل شوقي يهنئ وفاء الحكيم بزواج نجلها .. صور

هنأ الفنان ايميل شوقي الفنانة وفاء الحكيم بمناسبة حفل زفاف نجلها ميدو عادل .

نجل الفنانة وفاء الحكيم

وكتب ايميل شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الف مبروك ميدو عادل ابن الفنانه وفاء الحكيم".

وكانت قد عرضت الفنانة وفاء الحكيم مسرحية ودارت الأيام، من إنتاج مسرح الهناجر برئاسة الفنان شادي سرور، في قصر ثقافة بورسعيد، لمدة ستة أيام، بداية من يوم الأحد 5 يناير، وحتى يوم الجمعة 10 يناير، ضمن خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوى.

"ودارت الأيام" مسرحية مونودراما، أى مكونة من ممثل واحد، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، ونجحت الفنانة القديرة وفاء الحكيم فى تقديم أداء متميز.

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.