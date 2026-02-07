ماراثون 2026 .. فرصة أخيرة عودة قوية لسنتيا خليفة للدراما الرمضانية المصرية

تواصل النجمة سنتيا خليفة تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني «فرصة أخيرة»، حيث تقدّم دورًا محوريًا ومؤثرًا في مجريات الأحداث من خلال شخصية فريدة، زوجة رجل الأعمال الذي يجسّد دوره النجم طارق لطفي. وتمثل شخصية فريدة نقطة تحول رئيسية في مسار القصة وتشكل أحد الأعمدة الدرامية الأساسية في العمل.

وفي تصريحات صحفية، أكد طارق لطفي أن مشاركة سنتيا خليفة تمثل إضافة حلوة ومهمة للمسلسل، مشيرًا إلى أن حضورها وأداؤها الفني أسهما في تعزيز الخط الدرامي وتكاملت كيمياء الأداء بينهما بشكل يرفع من قوة العمل ويزيد من ترقّب الجمهور.

من جانبها، أوضحت النجمة سنتيا خليفة أن مسلسل «فرصة أخيرة» يمثل عودتها إلى الدراما الرمضانية المصرية بعد غياب دام ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن الدور شكّل تحديًا فنيًا خاصًا وفرصة لتقديم أداء متكامل، مستفيدة من خبراتها في الأعمال العالمية، لتعود أكثر نضجًا وتمكنًا من أدواتها التمثيلية.

أبطال مسلسل “فرصة أخيرة”

المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، محمود حميدة، سنتيا خليفة، ندى موسى، وعلي الطيب. ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر قنوات DMC وON E، إلى جانب منصة Watch It الرقمية.