ساهمت في تحرير مصر من الاستعمار.. مدير مكتبة الإسكندرية: الطبقة المتوسطة موجودة ولم تنقرض

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الطبقة المتوسطة متواجدة في المجتمع المصري ولم تنقرض .

وقال أحمد زايد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”: "الظروف التاريخية التي مرت بها الطبقة المتوسطة أثرت عليها بشكل كبير".

وتابع أحمد زايد :" الطبقة المتوسطة ساهمت في تحرير مصر من الاستعمار وأطلقت شرارة ثورة 1919 والطبقة المتوسطة أنشأت الجامعات والأحزاب والصحف في مصر ".

وأكمل أحمد زايد أن ثورة 1952 انحازت بشكل كبير إلى الطبقة المتوسطة ونظام الحكم آنذاك قام على هذه الفكرة، وأن الحديث عن أن الثقافة في مصر ضعيفة خاطئ وعار تماما من الصحة ومصر دولة متميزة في الشق الثقافي والروائي.