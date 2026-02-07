مدير مكتبة الإسكندرية: الشعب المصري من أكثر المجتمعات تحملا للأزمات وإبداعا

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المجتمع المصري من أكثر المجتمعات تحملا للأزمات وقدرة على الاستمرارية .



وقال أحمد زايد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المجتمع المصري من أكثر المجتمعات إبداعا والمجتمع المصري عرف العلم والله والتوحيد منذ آلاف السنوات ".



وتابع أحمد زايد :" المجتمع المصري قدم إسهامات ضخمة للعالم بأسره في مجالات الفن والعلم والثقافة وقراءة القرآن ".

وأكمل أحمد زايد :" مصر دولة علم وثقافة وأخلاق وعطاء وانفتاح وانطلاق نحو المستقبل ".

ولفت أحمد زايد :" أنظر إلى المجتمع المصري نظرة إيجابية وأحب أن يتحدث صناع السياسة بشكل إيجابي عن المجتمع "، مضيفا:" الجماعات المتطرفة هي التي تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري .

