هاتلى آية في القرآن تقول الصلاة والصوم والحج عبادة .. روائي شهير : كلها شعائر

دخل الكاتب عادل عصمت، والدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في نقاش حاد على الهواء مباشرة، حيث زعم عصمت بأن الصلاة من طقوس الشريعة.

كما زعم عادل عصمت في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، قائلا "انت فاكر دي عبادة دي شعائر".

وأشار إلى أن الصلاة ليست عبادة بل هي شعائر لتمييز الملة، قائلا: هاتلي من المصحف ما يقول بأن الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة" مستشهدا بقوله تعالى {وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (يس: 61).

وأوضح أن العبادة هي طاعة أوامر الله في عدم سرقة مال اليتيم فالعبادة أن تلتزم بمحرمات الدين وعدم فعل الحرام.