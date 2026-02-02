الباحث عادل عصمت لمهاجميه: لا ألتفت للشامتين اللي بوظوا الدين

علق الكاتب والباحث عادل عصمت، على الانتقادات الموجهة له بسبب أرائه ووجهة نظرة التي تتعلق بالدين.

وقال عادل عصمت في حواره في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" أنا بتشتم طول النهار والليل بسبب أرائي".

وأضاف عادل عصمت :" ناس كتير بتقولي إني عميل للغرب وإني بحارب الإسلام.. أنا بقالي 40 سنة بقرأ في الدين وقررت متكلمش في الخطاب الديني إلا بعد بلوغي سن الـ 60 سنة ".

وتابع عادل عصمت:" أنا لا التفت للشتامين ومن يوجه انتقادات لاذعة لي.. والشتامين هم من قامون بتشويه الدين وبوظوا الدين".

وأكمل عادل عصمت :" لما بلاقي شتايم ليا بشغل مزيكا وبقرأ وبشتغل ولا التفت لأحد، مضيفا:" الله فقط هو من يحدد المحرمات".