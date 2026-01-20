عادل عصمت: أختلف مع الإمام الشافعي في تعريف 7 مصطلحات أساسية

أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشئون الإسلامية، أن بعض المصطلحات الأساسية، مثل “السنة”، تم تفسيرها تاريخيا بطريقة قد لا تتوافق مع مقتضيات العصر الحديث، مشيرا إلى أن هناك أهمية لفتح باب الاجتهاد والتحليل اللغوي لتعميق الفهم.

وقال عادل عصمت، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الهدف من هذا النقد هو تطوير البحث العلمي في الفقه واستكمال التراث الإسلامي، بما يخدم الدين والمجتمع دون التقليل من مكانة الأئمة الكبار.

وتابع الكاتب والباحث في الشئون الإسلامية، أن جوهر اختلافه مع منهجية الإمام الشافعي، مؤكداً أنه يختلف معه في تعريف وتوصيف 7 مصطلحات أساسية بنى عليها مذهبه.