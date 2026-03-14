هاجر أحمد : شخصية نبيلة في أب ولكن مليئة بالصراعات .. ورسالة العمل هي البطل | حوار

تألقت الفنانة هاجر أحمد في مسلسل «أب ولكن»، الذي يُعرض ضمن أعمال النصف الثاني من شهر رمضان 2026، حيث لفتت الأنظار بأدائها لشخصية «نبيلة» التي تحمل العديد من الصراعات النفسية والعائلية، ما جعل الشخصية محل جدل واسع بين الجمهور بين متعاطف معها ورافض لتصرفاتها.



وتصدرت هاجر أحمد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، خاصة مع تطور الأحداث وتفاعل الجمهور مع الشخصية.



وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت هاجر أحمد كواليس تحضيراتها للشخصية، وأصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، كما تحدثت عن رسالة العمل وردود فعل الجمهور على المسلسل.

وإلى نص الحوار ..



ما الذي جذبك لشخصية نبيلة في مسلسل "أب ولكن"؟



شخصية نبيلة شدتني جدًا لأنها شخصية واقعية، وشوفنا نماذج كتير شبهها في حياتنا. هي أم عندها مشاعر متناقضة وصراعات عائلية ونفسية، وده خلاها شخصية مركبة. لكن في نفس الوقت ممكن تكون غلطت لأنها ما حاولتش تحسن من نفسها أو تواجه مشاكلها بطريقة صح.



كيف كانت كواليس العمل في المسلسل؟

كواليس العمل كانت رائعة جدًا، وكان فيه تعاون كبير بين كل فريق العمل. عملنا بروفات كتير قبل التصوير عشان كل المشاهد تطلع بشكل طبيعي ومقنع للجمهور.



ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟



من أصعب المشاهد بالنسبة لي كان مشهد زعيق نبيلة للطفلة نور. المشهد كان صعب جدًا نفسيًا، وصوتي راح بعده، لأني كنت حاسة إنه صعب أزعق لطفلة بالشكل ده حتى لو في التمثيل. كمان فيه مشاهد مهمة وصعبة هتظهر في الحلقة 14 والحلقات القادمة.



لاحظنا انقسام الجمهور حول شخصية نبيلة.. كيف رأيت ردود الأفعال؟



بالفعل الجمهور انقسم، جزء تعاطف مع نبيلة وجزء تاني رفض تصرفاتها، وده كان مقصود لأننا عايزين نوضح إن مفيش حد ملاك بالكامل ولا شيطان بالكامل. الشخصيات الإنسانية دايمًا فيها جوانب مختلفة، واللي بيتأثر أكتر بالصراعات دي هما الأطفال.



ما الرسالة الأساسية التي يقدمها المسلسل؟



الرسالة الأساسية في العمل هي ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال. كمان المسلسل بيأكد إن علاقة الأب والأم لازم تكون جيدة حتى بعد الطلاق، لأن الخلافات بين الأهل بتأثر بشكل كبير على الأطفال.



كيف ترين ردود الفعل على المسلسل حتى الآن؟



سعيدة جدًا بردود الفعل اللي وصلتني من الجمهور، وده شيء يسعد أي فنان.

والحلقات القادمة فيها مفاجآت كتير وأحداث قوية هتشوق الجمهور أكتر.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، سلوى عثمان، بسمة داود، إسلام جمال، سامي مغاوري، فاتن سعيد، إبراهيم السمان، محمد أبو داوود، حجاج عبد العظيم، عفاف راشد، محمد ناصر، أحمد كشك، وهايدي عبد الخالق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



مسلسل «أب ولكن» من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي.