رئيس جامعة الأزهر يشارك في فعاليات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويعقد تحت عنوان: «المهن في الإسلام أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي".

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انطلقت فعاليات الجلسات العلمية؛ حيث ترأس الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة الجلسة العلمية الثامنة التي كانت تحت عنوان: "المهن في تاريخ المسلمين من الإبداع إلى بناء الحضارة".

وشارك في الجلسة العلمية الثامنة كل من الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة السلطان الشريف علي بسلطنة بروناي نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ حسن يانغ فا مينغ، رئيس الجامعة الإسلامية الصينية، والدكتور محمود عبده نور الدين، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية سابقا.

كما شارك أيضا الدكتور حماية محمد جمعة سليمان، المدرس بقسم التربية الاسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، الدكتور فايد محمد سعيد، مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى بالمملكة المتحدة، والدكتور محمد شاكر علي حسن، الأمين العام للمجلس الأعلى لكبار علماء أهل السنة والجماعة والصوفية بالصومال.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولفيف من الوزراء والمفتيين من مختلف أنحاء العالم.