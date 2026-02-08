قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قنصل الصين: العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى مراحلها التاريخية

القنصل الصيني "يانج يي"
أحمد بسيوني

أكد “يانج يي”، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى مراحلها التاريخية، مشيراً إلى أن عام 2026 يحمل دلالات رمزية وتاريخية كبرى للبلدين. جاء ذلك خلال الاحتفالية الحاشدة التي نظمتها القنصلية بمناسبة “عيد الربيع الصيني”.

واستهل القنصل كلمته بالإشارة إلى التزامن الفريد هذا العام بين شهر رمضان المبارك وعيد الربيع الصيني، حيث يحتفل نحو 3.5 مليار نسمة حول العالم بهذين المناسبتين، متوجهاً بأصدق التهاني للشعب المصري بمناسبة الشهر الفضيل قائلاً: “رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير”.

واستعرض “يانج يي” مؤشرات الاقتصاد الصيني، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 5%، متجاوزاً حاجز 140 تريليون يوان لأول مرة. وأشار إلى القفزات النوعية في القوى العلمية والدفاعية، مؤكداً أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي تبنتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تهدف إلى تعزيز الانفتاح وتقاسم فرص التنمية مع دول العالم.

وشدد القنصل على أن عام 2026 يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين. وأكد أنه تحت القيادة الحكيمة للرئيس “شي جين بينغ” والرئيس “عبد الفتاح السيسي”، شهدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة تطوراً معمقاً، جعل من الصين الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مصدر لوارداتها.

وفيما يخص التعاون المحلي، أشاد القنصل بالنتائج المثمرة لمبادرة “الحزام والطريق” في عروس البحر المتوسط، ومن أبرزها:

** إدراج لغة الصين في 6 مدارس ثانوية بالإسكندرية لتعزيز التقارب الشعبي.
** توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية في مجال علم الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه.
** زيادة تدفق الاستثمارات والشركات الصينية في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بالإسكندرية.
واختتم القنصل كلمته بالتأكيد على أن السفارة والقنصلية ستغتنم ذكرى السبعين عاماً لتكثيف الأنشطة الثقافية والإنسانية، والعمل على بناء “مجتمع مستقبل مشترك” بين البلدين في العصر الجديد. وتمنى في “عام الحصان” (وفق التقويم الصيني) أن تواصل العلاقات انطلاقتها القوية بما يخدم المصالح المشتركة للعلاقات الصينية-الأفريقية والصينية-العربية.

