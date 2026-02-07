موعد إطلاق Oppo Find N6 ينكشف رسميًا .. هاتف قابل للطي بعد رأس السنة الصينية

كشفت منصة GSMArena أن أوبو ألمحت رسميًا إلى موعد طرح هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N6 في الصين، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة Weibo يؤكد أن الإطلاق سيتم بعد عطلة رأس السنة الصينية مباشرة.

أوضحت المنصة أن رأس السنة الصينية هذا العام يحل في 17 فبراير، ومع امتداد الإجازات في الصين بعد هذا التاريخ، يرجح التقرير ظهور Find N6 في أواخر فبراير أو مطلع مارس، في إطار زمني قريب جدًا من جدول إطلاق الجيل السابق Find N5 الذي كُشف عنه في 19 فبراير وطرح في الأسواق يوم 26 فبراير من العام الماضي.

إطلاق محلي أولًا وتوسّع عالمي في مارس

أشارت تقارير موازية نقلها موقع Notebookcheck إلى أن Find N6 لن يظل حكرًا على السوق الصينية لفترة طويلة، إذ يتوقع أن يشق طريقه إلى بعض الأسواق العالمية المختارة في شهر مارس.

أكدت هذه التقارير أن الهاتف حصل بالفعل على شهادات اعتماد في أسواق مثل الإمارات وسنغافورة، في إشارة إلى قرب توافره خارج الصين، مع تسريبات تتحدث عن خيارات ألوان تشمل البرتقالي والتيتانيوم، في مسعى للتميّز بصريًا وسط الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي.

منافسة قوية مع foldables من سامسونج وآبل

أوضحت مواقع متابعة أخرى أن Oppo Find N6 يدخل السوق في توقيت يشهد منافسة متزايدة في فئة الهواتف القابلة للطي، مع استعداد سامسونج لإطلاق Galaxy Z Fold 8 وتزايد الحديث عن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل خلال 2026.

أشارت التسريبات إلى أن أوبو تراهن في Find N6 على تقليل بروز خط الطي في الشاشة الداخلية مقارنة بالجيل السابق Find N5، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي على Weibo أن انزعاج المستخدمين من "التجعيد" في منتصف الشاشة يأتي على رأس قائمة الملاحظات على أجهزة الطي الحالية.

مواصفات متوقعة ومعالج من الجيل الأحدث

أكدت تقارير سابقة نقلتها Gadgets360 وAndroid Authority أن Oppo Find N6 مرشح ليكون أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد من كوالكوم، مع بطارية يُقال إن سعتها تقترب من 6000 مللي أمبير للحفاظ على زمن تشغيل مريح رغم طبيعة الشاشات المزدوجة في هواتف الطي.

أوضحت هذه التسريبات أن أوبو تسعى إلى الحفاظ على تصميم نحيف وخفيف قريب من Find N5، مع تحسينات في المتانة وإدارة خط الطي، في محاولة لتقديم بديل قوي للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة هاتف قابل للطي بشاشة داخلية كبيرة دون التضحية بشكل الجهاز ووزنه.