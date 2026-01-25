من Oppo إلى Vivo.. كل الهواتف المنتظرة في 2026 بكاميرا 200 ميجابكسل

مع اقتراب نهاية يناير 2026، بدأت العديد من الهواتف الذكية الجديدة بالظهور، حاملة معها مجموعة من الاتجاهات التقنية المتطورة.

ومن أبرز هذه الاتجاهات: تحسين تجارب الذكاء الاصطناعي، بطاريات ضخمة من السيليكون والكربون بسعات تصل إلى 10000 و9000 مللي أمبير، وشاشات بمعدلات تحديث مرتفعة قد تتجاوز 200 هرتز.

بالإضافة إلى ميزة بدأ اعتمادها على نطاق واسع: وهي كاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبعضها قد يقدم كاميرتين 200 ميجابكسل مزدوجتين.

أبرز مستشعرات كاميرا 200 ميجابكسل

- مستشعر سامسونج ISOCELL HP5: أطلق في أكتوبر 2025، ويتوفر على هواتف الفئة المتوسطة والفاخرة، مثل Vivo V60e وiQOO Z11 Turbo، حيث يقترن بكاميرات واسعة وزووم قوي حسب فئة الهاتف.

- مستشعر سامسونج HPB (نسخة مخصصة من ISOCELL HP9): يوجد حصريا فيفو في هواتف X300 وX300 Pro، ومن المتوقع أن تظل حصرية لهذه العلامة.

- مستشعر OmniVision OV52A: حساس 1/2.8 بوصة بدقة 200 ميجابكسل، يستهلك طاقة أقل من حساسات الفئة العليا، ومن المتوقع استخدامه في هواتف متوسطة وفاخرة خلال 2026.

- مستشعر سوني LYT-901: حساس 1/1.12 بوصة بدقة 200 ميجابكسل، مخصص للهواتف الفاخرة، ويتميز بالذكاء الاصطناعي المدمج، تركيز تلقائي لجميع البكسلات، وزووم داخلي حتى 4×.

هواتف

أبرز الهواتف الحالية المزودة بكاميرا 200 ميجابكسل

- هواتف فيفو وiQOO: مثل Vivo V60e وY500 Pro وiQOO Z11 Turbo، كلها تعتمد على مستشعر سامسونج Samsung HP5.

- هواتف Oppo: تشمل Find X9 Pro وReno 15 وReno 15 Pro، وتستخدم مستشعر سامسونج HP5، بينما Find X9 Pro يعتمد على كاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافي 200 ميجابكسل.

- هواتف ريلمي: GT 8 Pro و16 Pro و16 Pro+ مزودة بمستشعر HP5.

- هواتف هونر : Magic 8 Pro بكاميرا HP9، بينما هواتف Honor 500 و500 Pro في الصين مزودة بكاميرا HP3.

- هواتف سامسونج : Galaxy Z TriFold مزود بكاميرا HP2.

- هواتف شاومي : Xiaomi 17 Ultra وRedmi Note 15 Pro/Pro+ عالميا مزودة بكاميرا HPE (مستندة على HP3).

الهواتف القادمة بكاميرات 200 ميجابكسل

- هواتف أوبو : Find N6 (كاميرا بيريسكوب محتملة)، Find X9s (كاميرتان HP5 مزدوجتان)، Find X9 Ultra (كاميرا رئيسية Sony LYT-901 وPeriscope OV52A). من المتوقع إطلاقها في مارس في الصين، ثم عالميا.

- هواتف فيفو : X300 Ultra (كاميرتان 200 ميجابكسل: Sony LYT-901 وHPB) وX300s (HPB)، الإطلاق المتوقع مارس أو أبريل 2026.

- هواتف هونر : Magic V6 القابل للطي، المعروض في MWC 2026.

- هواتف سامسونج : Galaxy S26 Ultra نهاية فبراير، وGalaxy Z Fold 8 منتصف 2026.

- هواتف أخرى متوقعة: Honor 600 و600 Pro، Redmi Note 16 Pro+ (الصين)، Oppo Find X10، OnePlus 16، جميعها مرشحة للحصول على كاميرات رئيسية 200 ميجابكسل.

مع دخول هذه التقنية إلى الهواتف المتوسطة والفاخرة على حد سواء، يبدو أن عام 2026 سيكون عام الكاميرات العملاقة والبطاريات الخارقة، وهو ما يعكس التوجه المتسارع نحو تحسين تجربة المستخدم وإعادة تعريف إمكانيات الهواتف الذكية.