بتصميم خلفي جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف رائد فيمكنك التفكير في هاتف Find X9s والذي يأتي بالعديد من الميزات العصرية.

ووفقا للتسريبات التي نشرها المسرب Digital Chat Station من المتوقع أن يحتوي هاتف Find X9s على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل وبشاشة مسطحة قياس 6.3 بوصة بدقة 1.5K.

ميزات هاتف Find X9s

على الجانب الآخر، وفقا لموقع "gizmochina"تشير التسريبات إلى أن شركة أوبو تستخدم تقنية تغليف بطاريات الليثيوم بوليمر (LIPO) للحصول على حواف فائقة النحافة من جميع الجوانب الأربعة، وهي ميزة متواجدة في أغلب هواتف أندرويد الرائدة الأخرى.

أما عن قدرة المعالج فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمعالج MediaTek Dimensity 9500

وفيما يتعلق بميزات التصوير، فمن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي وحدة HP5 بدقة 200 ميجابكسل وبحجم 1/1.56 بوصة. كما تستخدم كاميرا التقريب البصري المزودة بمنظار مستشعر HP5 بدقة 200 ميجابكسل يوفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3 أضعاف.

ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركة أوبو بتضمين نظام إعادة إنتاج الألوان Danxia الخاص بها وذلك لتحسين دقة الألوان.

تصميم هاتف Find X9s

أما فيما يتعلق بتصميم هاتف Find X9s فعلى الرغم من حجم الهاتف الصغير نسبيًا، فهو يتميز هاتف ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر بالنسبة لهاتف بشاشة 6.3 بوصة. وعن قدرات الشحن فهو يدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومقاومته الكاملة للماء، وغيرها من الميزات للهواتف الرائدة.

أما عن موعد إطلاق هاتف Find X9s فمن المحتمل أن يُطلق بالتزامن مع هاتف Find X9 Ultra ، والمتوقع إطلاقه في مارس 2026.