حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
بتصميم خلفي جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Ultra

هاتف Find X9s
هاتف Find X9s
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف رائد فيمكنك التفكير في هاتف Find X9s والذي يأتي بالعديد من الميزات العصرية.

ووفقا للتسريبات التي نشرها المسرب Digital Chat Station من المتوقع أن يحتوي هاتف Find X9s على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل وبشاشة مسطحة قياس 6.3 بوصة بدقة 1.5K.

 

ميزات هاتف Find X9s

على الجانب الآخر، وفقا لموقع "gizmochina"تشير التسريبات إلى أن شركة أوبو تستخدم تقنية تغليف بطاريات الليثيوم بوليمر (LIPO) للحصول على حواف فائقة النحافة من جميع الجوانب الأربعة، وهي ميزة متواجدة في أغلب هواتف أندرويد الرائدة الأخرى.

أما عن قدرة المعالج فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمعالج MediaTek Dimensity 9500 

وفيما يتعلق بميزات التصوير، فمن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي وحدة HP5 بدقة 200 ميجابكسل وبحجم 1/1.56 بوصة. كما تستخدم كاميرا التقريب البصري المزودة بمنظار مستشعر HP5 بدقة 200 ميجابكسل يوفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3 أضعاف.

ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركة أوبو بتضمين نظام إعادة إنتاج الألوان Danxia الخاص بها وذلك لتحسين دقة الألوان.

تصميم هاتف  Find X9s

تصميم هاتف  Find X9s

أما فيما يتعلق بتصميم هاتف  Find X9s  فعلى الرغم من حجم الهاتف الصغير نسبيًا، فهو يتميز هاتف ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر بالنسبة لهاتف بشاشة 6.3 بوصة. وعن قدرات الشحن فهو يدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومقاومته الكاملة للماء، وغيرها من الميزات للهواتف الرائدة.

أما عن موعد إطلاق هاتف Find X9s  فمن المحتمل أن يُطلق بالتزامن مع هاتف Find X9 Ultra ، والمتوقع إطلاقه في مارس 2026.

