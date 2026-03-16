تكريم صناع مسلسل السوق الحرة في صدى البلد.. شاهد

حل فريق عمل مسلسل “السوق الحرة” ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري حيث تم تكريم عدد من نجوم العمل وهم محمد ثروت ومحمد رضوان ودينا محسن “ويزو” وحسام داغر والمؤلف هشام يحيى والمخرج شادي علي والمنتجة شرين مجدي.

وكشف صناع العمل العديد من الكواليس والأسرار عن المسلسل والمواقف الكوميدية التى جمعت بينهم.

تفاصيل مسلسل السوق الحرة

وتحدث الفنان محمد ثروت عن شخصية جمعة مسئول شئون العاملين فى المطار وكيف استطاع أن يقدم هذه الشخصية بطريقة كوميدية لتخطف الأنظار.

كما تطرق الفنان محمد رضوان إلى تفاصيل شخصية “كاظم” الذي حقق حلمه بامتلاكه مطارا خاصا به مما خلق حالة من الجدل لدى الجمهور خاص مع فكرة صفة البخل التى تتسخ بشخصيته.

بينما كشف حسام داغر عن شخصية أشرف التى قدمها بالعمل حيث يظهر كدكتور إلا أنه ليس له فى الطب.

وأما دينا محسن “ويزو” تحدث عن شخصية ندى ايلاينار والتى تهتم بالميكاب والمكياج وتقوم ببيع سلع مضروبة.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت الى النور وما اصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي الى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات فى هذا العمل وفكرة تقديم عمل فني بعتمد على اللامنطق.

وأخيرا كشفت المنتجة شرين مجدي عن الصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل والتحديات التى حاولت تذليلها بفريق العمل حتي يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.