ينفع كدا .. رانيا ياسين تشيد بريهام عبد الغفور في حكاية نرجس

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة دعم لـ الفنانة ريهام عبد الغفور بعد نجاح مسلسلها الرمضاني "حكاية نرجس" الذي يعرض حالياً.

وشاركت رانيا صورة لـ ريهام عبدالغفور من "حكاية نرجس". عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معلقةً " ياست ريكو ينفع كده خاطفه عيل وبتجرى وانا خايفه عليكي أحسن تتمسكى ينفع كده، الله ينور".

واذيعت الحلقة 11 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، قيام نرجس بالعمل لصالح زوج شقيقتها في خطف الاطفال، الا انها تحاول ان تقنع شقيقتها باقناع زوجها للتوقف عن هذا الأمر، وفي النهاية الحلقة يتم القبض عليها من قبل الشرطة.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي التعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.